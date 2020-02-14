Американские компании Twitter и Facebook отказались хранить данные пользователей, проживающих на территории России. После этого Мировой суд Таганского района Москвы в четверг, 13 февраля, оштрафовал Twitter, а через получаса Facebook на 4 млн рублей каждую. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что данное решение судья Александра Михалева вынесла по административным протоколам Роскомнадзора от 31 января.

На процессах отсутствовали представители Twitter, Facebook и Роскомнадзора, в материалах дела были письменно изложены позиции компаний, которые не признают себя виновными. В постановлении суда указано, что штраф Facebook и Twitter должны заплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу и у компаний есть 10 дней на обжалование.

Российские власти уже несколько лет добиваются от соцсетей локализации данных российских пользователей, российский суд год назад оштрафовал Twitter и Facebook на 3000 рублей. Норма о миллионных штрафах за отказ переносить данные пользователей в Россию была добавлена в декабре 2019 года, она предусматривает штрафы от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц, а в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей. Кроме того предусмотрена и блокировка

Как сообщали Українські Новини, ранее Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн за "введение пользователей в заблуждение".

Кроме того, Турция оштрафовала Facebook на $280 тыс. за нарушение законов о защите данных