подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 23:19 31
Политика 2020-07-16T23:45:01+03:00
Українські Новини
В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка

В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка

Надежда Комендантова
МВФ, Нацбанк, Кирилл Шевченко, Глава НБУ
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман отреагировал на назначение Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. МВФ надеется на сохранение независимости Нацбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Так, Люнгман пожелал успеха Шевченко на посту главы НБУ "в этих сложных экономических условий".

"На протяжении последних лет эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Нацбанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя", - заявил Люнгман.

Ранее Українськi Новини писали, кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский предлагал назначить главой НБУ.

После отставки Смолия из-за политического давления обязанности главы НБУ выполняет Екатерина Рожкова

Больше новостей о: МВФ Нацбанк Кирилл Шевченко Глава НБУ

НАБУ пыталась помешать назначению Шевченко на долж...
В МВФ подчеркнули, что сохранить независимость НБУ...
Зеленский предлагает Раде назначить Шевченко главо...
Кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский пред...
В "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук
Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели
Новости
Верещук вызвала Кличко на дебаты 23:54
В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка 23:19
Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели 22:49
Украина договорилась о безвизе с экзотическим островным государством в Карибском море 22:18
Камеры Авакова ежедневно штрафуют водителей на 1 млн грн 22:08
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
больше новостей
Камеры Авакова ежедневно штрафуют водителей на 1 млн грн
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok