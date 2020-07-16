В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман отреагировал на назначение Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. МВФ надеется на сохранение независимости Нацбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ. Так, Люнгман пожелал успеха Шевченко на посту главы НБУ "в этих сложных экономических условий". "На протяжении последних лет эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Нацбанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя", - заявил Люнгман. Ранее Українськi Новини писали, кто такой Кирилл Шевченко, которого Зеленский предлагал назначить главой НБУ. После отставки Смолия из-за политического давления обязанности главы НБУ выполняет Екатерина Рожкова.