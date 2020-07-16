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16 июля 2020, четверг, 22:18 12
Внешняя политика 2020-07-16T22:24:09+03:00
Українські Новини
Украина договорилась о безвизе с экзотическим островным государством в Карибском море

Украина договорилась о безвизе с экзотическим островным государством в Карибском море

Надежда Комендантова
Безвизовый режим, Туризм, Карибское море, безвиз, Гренада
Гренада Фото: Vkap с Английская Википедия
Гренада Фото: Vkap с Английская Википедия

В то время, как за три года безвиза украинцы чаще всего ездили в Италию, Германию и Польшу, Украина и Гренада ввели безвизовый режим поездок граждан.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований", - сказано в нем.

Договор разрешает безвизовые поездки граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней с целью туризма или другой неоплачиваемый деятельности.

Документ вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

МИД напоминает, что Украина и Гренада установили дипломатические отношения 26 сентября 2019 года, после чего договорились о безвизе.

В то же время, в настоящее время аккредитованного посла Гренады в Украине нет, поэтому на подписание соглашения об отмене визовых требований был уполномочен посол Фирер.

Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы и граждане других стран вне шенгенской зоны должны будут раз в 3 года, начиная с 2021 года, платить 7 евро за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза. Однако платный "безвиз" для украинцев переносится на 2022 год

 

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