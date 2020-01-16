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16 января 2020, четверг, 06:30 64 Инфографика
Общество 2020-01-16T06:30:02+02:00
Українські Новини
За безвиз придется платить: как и почему изменятся правила въезда в ЕС

За безвиз придется платить: как и почему изменятся правила въезда в ЕС

Надежда Комендантова
Безвизовый режим, безвиз

С 2021 года Евросоюз меняет правила безвизового въезда. Наличия биометрического паспорта, брони отеля и билетов обратно будет уже недостаточно.

Как пишет "Сегодня", чтобы заехать в Шенгенскую зону, нужно получить разрешение в электронной системе предварительной регистрации ETIAS (The European Travel Information and Authorization System), указав персональные данные, цель и страну визита. Услуга обойдется в 7 евро. Разрешение будет действительно 3 года или весь срок действия вашего паспорта. Получать его нужно будет всем гражданам стран, у которых с ЕС безвиз: американцам, канадцам, украинцам, и даже британцам после Brexit.

"С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых путешествий в ЕС для граждан третьих стран (то есть, с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, к примеру, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, США и Японии)", – говорится в посте миссии Украины в ЕС в Facebook.

Над внедрением такой системы в Евросоюзе работают еще с 2008 года. Принадлежит инициатива по большей части Германии и Франции, но 12 лет назад другие страны-члены ЕС ее не поддержали. Вернулись к ETIAS пару лет назад, когда перед Евросоюзом остро стал вопрос решения миграционного кризиса и борьбы с террористическими угрозами.

По словам европарламентариев, сейчас у пограничных и правоохранительных органов практически нет информации о безвизовых путешественниках, которым разрешено пребывать в Шенгенской зоне до 90 дней. При этом аналогичные системы предварительной регистрации путешественников уже давно действуют в США, Канаде и Австралии. С 2021 года такую систему вводит и ЕС.

Уже со следующего года минимум за 72 часа до прибытия в страну ЕС нужно будет получить онлайн-разрешение в системе ETIAS. После регистрации на сайте в специальной электронной форме нужно указать:

  • персональные данные: ФИО, пол, дата рождения и т.д;
  • домашний и адрес электронной почты;
  • сведения об образовании;
  • паспортные данные;
  • трудоустройство;
  • цель и страна визита;
  • данные о судимостях, употреблении наркотиков, поездках в зоны конфликтов, иммиграции и т.д.

Предварительная регистрация обойдется в 7 евро. Хотя еще пару лет назад в Еврокомиссии хотели установить "таксу" в 10 евро. Онлайн-заявку должны будут оставлять путешествующие в ЕС в возрасте 18-70 лет (лицам до 18 лет и старше 70 лет регистрация бесплатная).

Регистрация, как уверяют в Брюсселе, займет всего 10 мин, а ответ придет через пару часов. Данные заявителя будут проверяться по базам Шенгенской информационной системы (SIS), Визовой информационной системы (VIS), Европола, электронной базы данных украденных и утерянных проездных документов (SLTD) и Интерпола.

Кстати, аналогичные нововведения после Brexit коснутся и европейцев, которые захотят посетить Великобританию. В планах партии Бориса Джонсона обязать европейцев въезжать в Соединенное Королевство по загранпаспортам и только после предварительной платной авторизации. По мнению правительства Бориса Джонсона, это может принести в бюджет дополнительных 5 млрд фунтов в год и существенно обезопасить страну от нелегальных мигрантов и криминальных элементов. Однако, когда официальный Лондон введет свою систему авторизации, там пока не говорят.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам за "безвиз" с ЕС придется подавать заявки перед поездкой.

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