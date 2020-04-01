Платный "безвиз" для украинцев переносится на 2022 год

Обязательная плата в размере 7 евро раз в 3 года за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей для украинцев и граждан других стран вне шенгенской зоны переносится с 2021 на 2022-2023 год.

Об этом говорится на сайте ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий), передают Українськi Новини.

Выдача такого разрешения на путешествие будет занимать до 10 минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС.

За каждое обращение путешественник должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц младше 18 и старше 70 лет - бесплатно).

Гражданам Украины рекомендуется заполнять заявление на сайте ETIAS за 96 часов до даты отъезда.

При этом отмечается, что это разрешение не является аналогом виз, также важно, что при наличие визы, оформлять разрешение не нужно.

В случае отказа во въезде через ETIAS лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

Отмечается, что некоторым заявителям, возможно, придется подать дополнительные документы и принять участие в личном собеседовании, чтобы получить разрешение.

На сайте говорится, что предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять угрозу, и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Сообщается, что нужно будет указать имя, фамилию, дату рождения, место рождения, информацию о гражданстве заявителя, адрес, электронную почту и номер телефона, образование и опыт работы, указать первую страну ЕС, которую заявитель собирается посетить.

Для несовершеннолетних законный опекун должен подать заявление на ETIAS, для членов семьи граждан ЕС из других стран заявитель должен предоставить подтверждение родства, карточку проживания и другую справочную информацию.

В случае сбоя в системе ETIAS, заявка будет обработана вручную, ожидается, что эта обработка займет около 96 часов (4 дня) или максимум 2 недели.

Инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, в январе 2020 года сообщалось, что украинцы и граждане других стран вне шенгенской зоны должны будут раз в 3 года, начиная с 2021 года, платить 7 евро за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей.