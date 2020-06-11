За три года безвиза украинцы чаще всего ездили в Италию, Германию и Польшу

49 млн поездок в страны Европейского Союза украинцы совершили за 3 года безвизового режима, плату за который перенесли на 2022 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.



"Сегодня ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами ЕС", - сказано в нем.



Отмечается, что процесс пересечения государственной границы для украинцев стал значительно проще и комфортнее, ведь для безвизовой поездки кроме документа необходимо иметь только медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания в европейской стране и наличие определенной суммы средств.



Указано, что с начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года) украинцы в целом провели почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим так и не биометрическим документам.



По данным Госпогранслужбы, наибольшее количество украинцев пользуются границей с Польшей, далее следует Венгрия и Румыния, и несколько меньше Словакия.



Кроме того, украинцы все чаще пользовались авиационным сообщением, тогда как морское сообщение является наименее популярным.



При этом пассажиропоток украинцев в страны ЕС растет ежегодно.



В частности в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году они составляли - 18,65 млн.



Первые месяцы 2020 года также не стали исключением, однако дальше на ситуацию повлияла эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией, из-за чего большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось.



Так, согласно анализу, в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, а за аналогичный период 2019 - 2,3 млн.



"Отдельно отметим, что хотя в настоящее время из общей статистику не выделяются граждане, пересекающие границу, используя биометрические паспорта, однако предыдущие годы свидетельствуют о росте количества таких путешественников. В частности, за второй год безвиза количество украинцев, которые предпочли безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что в 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС украинцы значительно расширили.



Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то дальше этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.



Напомним, ранее сообщалось, что украинцы и граждане других стран вне шенгенской зоны должны будут раз в 3 года, начиная с 2021 года, платить 7 евро за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза. Однако платный "безвиз" для украинцев переносится на 2022 год.