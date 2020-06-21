подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июня 2020, воскресенье, 21:47 608
Европа 2020-06-21T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Эстонии гражданин Украины погиб в ДТП, разогнавшись до 230 км\час

В Эстонии гражданин Украины погиб в ДТП, разогнавшись до 230 км\час

Ольга Фандорина
Автомобиль, Украинец, гражданин Украины, Смерть за рулем, Смерть за границей
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

В Эстонии утром 21 июня во время ДТП на трассе из Таллина в Лаагри погиб 43-летний украинец. Об этом сообщает  ERR.

"Автомобиль Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего въехал в заграждение, а затем - в опору моста, который сейчас строится. В результате столкновения авто перевернулось на крышу и упало на металлические конструкции, установленные для строительства", - сообщили в правоохранительных органах.

В автомобиле был только 43-летний гражданин Украины, который скончался от полученных повреждений на месте происшествия. Как сообщили в полиции позднее, он находился в Эстонии на основании визы.

Обстоятельства инцидента и характер повреждений, по словам правоохранителей, указывают на то, что водитель превысил установленный лимит скорости - 50 км/ч.

Следов торможения на месте происшествия не обнаружили, украинец не был пристегнут ремнем безопасности.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца отметила, что "посольство работает с компетентными органами Эстонии для выяснения всех обстоятельств страшной трагедии".

Как сообщали Українські Новини, в Польше из-за оползня под завалами погиб украинец. Также в Польше арестовали таксиста, намеренно переехавшего украинца.

Кроме того, в Польше столкнулись цементовоз и Mazda, погиб украинец.

Больше новостей о: Автомобиль Украинец гражданин Украины Смерть за рулем Смерть за границей

Кабмин разрешил возить в одном автомобиле до 5 чел...
Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будап...
В Мали погиб украинец из Иностранного легиона Фран...
На Бали нашли двух мертвых украинцев...
Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло до 3 человек
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве
Новости
Жителей взорвавшегося дома переселили в интернат 22:53
В разгар пляжного сезона Одесса ужесточает карантин: правила на море 22:30
В Эстонии гражданин Украины погиб в ДТП, разогнавшись до 230 км\час 21:47
Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло до 3 человек 21:10
Украину ожидают кратковременные дожди с грозами и градом: прогноз погоды на 22 июня 21:00
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
больше новостей
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования 23:33
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
Второй день подряд Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok