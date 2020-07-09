Эстония запретила компании Wizz Air совершать полеты из Таллина в Украину

Венгерская компания-лоукостер Wizz Air, еще недавно получившая разрешение летать в 5 европейских стран, среди которых и Эстония, получила распоряжение от Министерства экономики и коммуникаций Эстонии о запрете совершения полетов между Таллином и Киевом до конца июля. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Как передает издание, решение было принято из-за высокого уровня заболеваемости в Украине.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал, что полеты были приостановлены с этого понедельника, причем запрет на полеты действует до 28 июля, когда министерство снова рассмотрит этот вопрос.

Он также отметил, что рейсы, в основном используемые украинскими рабочими, оказались популярными.

Отмечается, что изменение графика коснулось возобновленного 17 июня рейса Киев-Таллинн и открытых 4 июля маршрутов Львов-Таллинн и Харьков-Таллинн.

Последний рейс из Киева в Эстонию Wizz Air выполнил 6 июля. Из Львова и Харькова в Таллинн лоукостер слетал только один раз - 4 июля.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 810 до 51 224, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 327 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 0,37%, количество новых летальных случаев - снизилось на 8,7%.