В Украине начали собирать урожай ранних яблок. Почем продают фрукт

Ранние яблоки в июле 2020 года продаются в 2 раза дороже, чем в прошлом году. Фото: pixabay

Ранние яблоки в июле 2020 года продаются в 2 раза дороже, чем в прошлом году. Фото: pixabay

В то время, как в Украине сезон дынь начался на две недели позже, садоводы южного региона Украины приступили к уборке ранних яблок. Производители заявляют, что сезон в этом году начался на неделю позже из-за неблагоприятных погодных условий в весенний период, а цены выросли в два раза по сравнению с началом прошлого сезона. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, сообщается, что цены на первые партии ранних яблок украинские хозяйства установили на уровне 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), что в среднем почти в 2 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Активность оптовых покупателей пока довольно низкая, так как местные садоводы предлагают раннее яблоко небольшими объемами, более крупные партии данных фруктов появятся на рынке уже в ближайшие 2 недели.

При этом, спрос на ранние сорта яблок на сегодняшний день оценивается как сдержанный, несмотря на то, что в текущем сезоне валовый сбор данных фруктов существенно ниже прошлогоднего. Украинские садоводы надеются, что темпы сбыта яблока ускорятся, а цены начнут расти с выходом на рынок яблок более поздних сортов.

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