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16 июля 2020, четверг, 05:00 91
Lifestyle 2020-07-16T05:00:01+03:00
Українські Новини
На стороне трех знаков зодиака будут звезды сегодня, — астролог

На стороне трех знаков зодиака будут звезды сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 16 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 16 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду Овны, Девы и Рыбы сталкивались с трудностями в сфере финансов, в четверг звезды будут на стороне Львов, Стрельцов и Водолеев и сулят им успех в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 16 июля, расскажут Українські Новини.

Лев

В четверг у Львов будет удачный день для всех дел. Их инициатива, напор и нестандартное мышление принесут успех в делах, финансовых операциях. В личной жизни со второй половинкой не будут возникнуть разногласия и недопонимание. Постарайтесь уделить любимому человеку время, ведь он очень нуждается в этом.

Стрелец

Удачный период для многих дел у Стрельцов. Направьте ваши действия на решение бытовых вопросов, спорных моментов в работе. Все достигнутые результаты благоприятным образом отразятся на деятельности представителей этого знака в перспективе. Поэтому в четверг не следует лениться и упускать любую возможность проявить себя. Дружелюбное отношение к партнеру растопит лед недопонимания и восстановит доверительные отношения в паре.

Водолей

У Водолеев будет хороший день, в течение которого можно рассчитывать на покровительство звезд. В делах представители этого знака смогут в значительной степени продвинуться вперед. Во второй половине дня успех будет зависеть от умения правильно оценивать текущую обстановку и принимать быстрые решения. Если подозреваете в неискренности вашего любимого человека, настало благоприятное время обсудить этот вопрос.

Как сообщали Україньскі Новини, в четверг, 16 июля, в Украине будет прохладно.

Также над Землей пролетела редчайшая комета NEOWISE на фоне полярного сияния в Канаде.

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