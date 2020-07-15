подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Наука
  • Космос
  • Пролетающая над Землей редчайшая комета NEOWISE на фоне полярного сияния в Канаде
15 июля 2020, среда, 23:26 321
Космос 2020-07-15T23:30:01+03:00
Українські Новини
Пролетающая над Землей редчайшая комета NEOWISE на фоне полярного сияния в Канаде

Пролетающая над Землей редчайшая комета NEOWISE на фоне полярного сияния в Канаде

Ольга Фандорина
Космос, Комета, Звездопад, Комета Neowise

Над Землей пролетает редкая и очень древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3). Космическое тело пролетает близко от Солнца, а затем сближается с Землей. Eе можно увидеть раз в 6800 тысяч лет. Что это за комета и когда ее могут увидеть украинцы?  

Размер кометы - около 5 км, ядро покрыто темными частицами, оставшимися там еще со времени ее формирования, на заре Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. На подлете к Солнцу ее внешние оболочки нагреваются, так получается хвост из газа и пыли. На самом деле у этой кометы — два хвоста. Нижний состоит из пыли, верхний — это поток газа, ионизированного солнечным излучением.

С 14-15 июля 2020 года жителям северного полушария лучше наблюдать ее вечером, после захода солнца. Смотреть нужно на северо-запад. Чем ближе к концу месяца, тем ее будет видно выше над горизонтом.

Сейчас комета заметна даже невооруженным глазом, а впечатляющие фото снимки уже публикуют по всему миру, запечатлели комету и над ночным Запорожьем - и на фоне полярного сияния в Канаде. 

Комета C/2020 F3 Фото: Katya Kulish
Комета C/2020 F3 Фото: Katya Kulish
Комета NEOWISE. Фото: Katya Kulish
Комета NEOWISE. Фото: Katya Kulish
Комета C/2020 F3, м. Львів . Фото: Vadym Muliavka
Комета C/2020 F3, м. Львів . Фото: Vadym Muliavka
Комета NEOWISE, м. Львів . Фото: Vadym Muliavka
Комета NEOWISE, м. Львів . Фото: Vadym Muliavka
Комета NEOWISE, м. Львів . Фото: Vadym Muliavka
Комета NEOWISE, м. Львів . Фото: Vadym Muliavka
Комета з астробалкону в Житомирі. Фото: Volodymyr Labensky‎
Комета з астробалкону в Житомирі. Фото: Volodymyr Labensky‎
Комета з астробалкону в Житомирі. Фото: Volodymyr Labensky‎
Комета з астробалкону в Житомирі. Фото: Volodymyr Labensky‎
Комета C/2020 F3 над. Фото: Sky HD
Комета C/2020 F3 над. Фото: Sky HD
Комета C/2020 F3 над Одесою. Фото: Andrey Nikolenko
Комета C/2020 F3 над Одесою. Фото: Andrey Nikolenko

У кометы Neowise появился свой Twitter-акаунт. Там каждые несколько часов публикуют обновления о том, на каком расстоянии от Земли она находится на данный момент, где  пролетает и в сторону какого созвездия нужно смотреть.

В то время, как 4 июля прошел легендарный парад планет, в небе над столицей Японии (Токио) взорвался болид, который двигался пс западной стороны. Яркую вспышку и громкий взрыв наблюдали над большей частью японского региона Канто.

Также ранее можно было наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.

Больше новостей о: Космос Комета Звездопад Комета Neowise

Зеленский предлагает Раде назначить Шевченко главой НБУ
Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло
Новости
Основателем фирмы, купившей гостиницу "Днепр", был профессиональный игрок в покер - СМИ 23:21
Зеленский предлагает Раде назначить Шевченко главой НБУ 22:51 Обновляется
На выплату повышенных пенсий направили уже более 23 миллиардов гривен 22:18 Инфографика
С начала 2020 года двое украинцев умерли от ботулизма, еще 40 заболели 22:05
Бельгия не будет смягчать карантин в ближайшее время 21:57
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok