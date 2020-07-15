Пролетающая над Землей редчайшая комета NEOWISE на фоне полярного сияния в Канаде

Над Землей пролетает редкая и очень древняя комета Neowise (официальное название C\/2020 F3). Космическое тело пролетает близко от Солнца, а затем сближается с Землей. Eе можно увидеть раз в 6800 тысяч лет. Что это за комета и когда ее могут увидеть украинцы? Размер кометы - около 5 км, ядро покрыто темными частицами, оставшимися там еще со времени ее формирования, на заре Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. На подлете к Солнцу ее внешние оболочки нагреваются, так получается хвост из газа и пыли. На самом деле у этой кометы — два хвоста. Нижний состоит из пыли, верхний — это поток газа, ионизированного солнечным излучением. С 14-15 июля 2020 года жителям северного полушария лучше наблюдать ее вечером, после захода солнца. Смотреть нужно на северо-запад. Чем ближе к концу месяца, тем ее будет видно выше над горизонтом. Сейчас комета заметна даже невооруженным глазом, а впечатляющие фото снимки уже публикуют по всему миру, запечатлели комету и над ночным Запорожьем - и на фоне полярного сияния в Канаде. [gallery-6134] У кометы Neowise появился свой Twitter-акаунт. Там каждые несколько часов публикуют обновления о том, на каком расстоянии от Земли она находится на данный момент, где пролетает и в сторону какого созвездия нужно смотреть. В то время, как 4 июля прошел легендарный парад планет, в небе над столицей Японии (Токио) взорвался болид, который двигался пс западной стороны. Яркую вспышку и громкий взрыв наблюдали над большей частью японского региона Канто. Также ранее можно было наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.