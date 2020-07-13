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13 июля 2020, понедельник, 21:58 283
Силовые структуры 2020-07-13T22:15:01+03:00
Українські Новини
При эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик

При эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик

Ольга Фандорина
Смерть, ООС, обстрелы на Донбассе, Военные медики
Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Военный медик погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в понедельник боевики обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать тело погибшего украинского военного, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Получив подтверждение режима тишины группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров.

В это время боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.

В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Медик погиб.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован. 

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

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