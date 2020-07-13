При эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик

Военный медик погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Вследствие вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в понедельник боевики обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать тело погибшего украинского военного, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Получив подтверждение режима тишины группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров.

В это время боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия.

Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.

В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Медик погиб.

Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован.

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.