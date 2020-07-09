На пляжах Киева работают фонтанчики для питья, но вода в них небезопасная

После того, как кишечную палочку нашли на всех одесских пляжах, с предостережениями от купания выступили в Киеве. На 11 пляжах столицы в вводе обнаружили кишечную палочку. Кроме того, на пляжах для удобства отдыхающих установили фонтанчики для питья, но вода в них оказалась опасной для здоровья.

Об этом сообщили в столичном управлении Госпродпотребслужбы по итогам исследования проб воды.

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

общее микробное число: пляж "Вербный";

наличие общих кругу форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",

марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

Вообще вода в водоемах не соответствует нормам по целому ряду показателей:

превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Водоворот";

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

наличие мелких водорослей и запаха — пляж "Галерный";

водородный показатель — пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка" и "Центральный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Исследование проводил Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. О результатах исследований уже уведомлены Киевская городская государственная администрация и коммунальное предприятие по содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

В сообщении говориться, что купаться не рекомендуют на двух пляжах Киева — "Тельбин" и "Вербный".

Как сообщали Українські Новини, КГГА составила список лучших киевских пляжей, где можно и нужно купаться, 8 из них претендуют на награду "Голубой флаг".

Всего в столице паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания.