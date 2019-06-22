Топ-10 пляжей в Киеве, где можно купаться: как добраться

Первый месяц лета подходит к концу, на улице температура воздуха не опускается ниже +30 градусов, и так как ранее синоптик сообщила о коротком лете и ранней осени, это значит, что пора по полной ворваться в пляжный сезон. Для того, чтобы приятно и полезно провести свое лето, КГГА составила список лучших киевских пляжей, где можно и нужно купаться, 8 из них претендуют на награду "Голубой флаг".

Черторой – р. Днепр, возле парка "Муромец".

До пляжа "Черторой" можно добраться автомобилем - по Северному мосту, съезд налево сразу после него.

Общественным транспортом - до станции метро "Почайная", после чего маршруткой или троллейбусом до остановки "Парк Дружбы Народов".

Пляж "Черторой". Фото: kyivmaps.com

Вербный – озеро Вербное, метро "Почайная", ул. Приозерная.



Пляж находится недалеко от станции метро "Почайная", возле Оболонской набережной, поблизости – проспект Степана Бандеры. Если ехать с Левого берега, то можно пересечь Днепр по Северному мосту.



Выбирая городской транспорт, можно отдать предпочтение двум маршрутам: от метро Оболонь ездит маршрутка №582 (дорога займет не больше 10 минут), дальше пройтись пешком к озеру, или от "Почайной" дойти к месту назначения.





Пляж "Вербный". Фото: kyivmaps.com

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-мая линия).



Начиная со станции метро Академгородок, нужно найти автобус 30, 391, 719. Или же можно поехать с "Нивок" на автобусе 226. Ехать нужно до остановки ул. Юнкерова. А оттуда по ул. Юнкерова идти до пересечения с ул. 8-я линия. Вот вы и на месте.

Пляж в Пуще-Водице. Фото: kyivmaps.com

Радужный – озеро Радужное, ул. Радужная.



Если ехать на машине на пляж, то лучше выбрать путь через Северный мост, а дальше по проспекту Генерала Ватутина в сторону Лесного массива. Потом свернуть направо, на улицу Радужную, объехать озеро, и попасть на улицу Марка Черемшины и через минуту вы на месте.

Из станции метро "Дарница" к пляжу ходят маршрутка № 578 и троллейбус № 30, выйти нужно на остановке «Радужной» и еще пройти 15 минут. Еще можно добраться от метро "Левобережная", "Лесная" или "Почайная". С "Почайной" также ездят городские электрички.

Пляж "Радужный". Фото: kyivmaps.com



Золотой – р. Днепр, остров Венецианский.



Добраться до пляжа “Золотой” можно на машине, а можно и своим ходом. Особенность пляжа - отдаленность от метро. Необходимо доехать до станции метро “Гидропарк”, затем дойти до Предмостной Слободки (в обратную сторону от Венецианского моста), а затем еще полтора километра почти под мост Патона.





Пляж "Золотой". Фото: kyivmaps.com

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий.



До пляжа можно добраться на машине, однако места для парковки не предусмотрены. На общественном транспорте маршрут следующий: необходимо доехать до станции метро “Гидропарк”, после чего пройтись пешком до Венецианского моста, дальше 300 метров прямо, и по левую сторону будет находиться пляж.





Пляж "Молодежный". Фото: kyivmaps.com

Венеция – протока Венецианская, остров Долобецкий.



До пляжа можно добраться на машине, однако места для парковки не предусмотрены. На общественном транспорте маршрут следующий: необходимо доехать до станции метро “Гидропарк”, после чего пройтись пешком до Венецианского моста - пляж будет находиться по правую сторону.





Венецианский остров. Фото: kyivmaps.com

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;



Решив ехать на машине, нужно в первую очередь следовать к Северному проспекту, дальше через Северный мост выехать на улицу Трухановскую и по ней направляться к пляжу, который находится недалеко от улицы Парковая дорога, что возле Пешеходного моста. Парковки, как таковой, нет, но место для стоянки транспорта есть.

Чтобы доехать на городском транспорте, нужно прибыть на станцию метро "Почтовая площадь", а от нее по Пешеходному мосту дойти до пляжа (он находиться прямо возле дороги).





Пляж "Центральный ": Фото: kyivmaps.com

Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;



Озеро Тельбин находится в массиве Березняки, что в Днепровском районе. Доехать на автомобиле можно через Дарницкий мост и дальше по Дарницкому шоссе и возле станции городской электрички «Левый берег» повернуть налево.



Можно добираться на метро, самая близкая станция – "Гидропарк", также можно на электричке. А потом остается пройтись пешком несколько минут.





Пляж "Тельбин". Фото: kyivmaps.com

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