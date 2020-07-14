Сегодня Юпитер окажется ближе к Земле. Когда наблюдать за планетой

После того, как состоялось уникальное астрономическое явление – большой парад планет, сегодня самая большая планета Солнечной системы Юпитер будет находиться ближе к Земле, чем обычно. На нашем небе она ярче и имеет большие видимые размеры, а также за ней можно наблюдать с Земли, передают Українські Новини.

Сегодня гигантская планета окажется ближе к Земле, и она будет полностью освещаться солнечным светом. Планета покажется невероятно яркой и будет просматриваться всю ночь и будет ярче чем другие звезды в вечернем небе. Это лучший период для наблюдений и получения фотографий Юпитера.

В телескоп среднего размера можно увидеть некоторые детали облачных полос, а хороший бинокль позволит рассмотреть четыре больших спутника.

Юпитер достигнет пика около 11:00 по киевскому времени и приблизится к Земле на минимальное расстояние 15 июля около 13:00 по киевскому времени. Планета будет располагаться перед созвездием Стрельца.

Ранее Українські Новини сообщали, в июле ожидаются магнитные бури, которые могут негативно повлиять на метеозависимых людей.

Астрономические явления – в июле ожидаются звездопады южные Дельта-Аквариды, лунное затмение и Молодая и полная Луна.