"Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти по заниженной вдвое цене

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти по заниженной вдвое цене.

Об этом говорится в сообщении "Укрнефти", передают Українські Новини.

"Укрнефть" опровергает растиражированные в СМИ заявления об убытках, якобы причиненных компании в результате продажи нефти на аукционе 15 июля и 17 июня 2020. Что касается аукциона 15 июля 2020, то он не состоялся", - говорится в нем.

Компания отмечает, что в соответствии с решением "Укрнефти" контракты о продаже нефти на аукционе 17 июня были заключены исключительно с условием обратного выкупа этой нефти "Укрнефтью" по цене ее продажи.

"Таким образом, никаких потерь в связи с низкой ценой продажи "Укрнефть" не понесла. Выкупленная нефть будет переработана в нефтепродукты на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)", - подчеркнула "Укрнефть".

Как сообщали Українські Новини, в 2019 "Укрнефть получила убыток более 4 млрд гривен.

"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен.

При этом "Укрнефть" опровергает обвинение в продаже нефти Коломойскому по заниженной цене.