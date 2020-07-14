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14 июля 2020, вторник, 16:55 147
Экономика 2020-07-14T16:55:12+03:00
Українські Новини
В 2019 "Укрнефть получила убыток более 4 млрд гривен

В 2019 "Укрнефть получила убыток более 4 млрд гривен

Григорий Яковенко
Убытки, Доход, Укрнефть, Нефтегаз

В 2019 году крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" получила чистый убыток а размере 4,058 млрд гривен.

Об этом свидетельствует отчет деятельности Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" за 2019 год, передают Українські Новини.

В свою очередь, чистый доход компании от реализации продукции снизился на 22% или на 7,903 млрд гривен до 28,21 млрд гривен.

Также в 2019 году валовая прибыль "Укрнефти" сократилась на 43% или на 9,073 млрд гривен до 12,257 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, "Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен.

При этом "Укрнефть" опровергает обвинение в продаже нефти Коломойскому по заниженной цене.

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