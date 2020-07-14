"Укрнафта" готовится подарить "Привату" еще 520 млн гривен

Публичное акционерное общество (ПАО) "Укрнафта" может недополучить 520,4 млн гривен или 19,6 млн долларов по текущему курсу из-за заниженной в 2 раза стартовой цены нефти на аукционе, запланированном на 15 июля.

Об этом сообщил веб-сайт EnKorr, ссылаясь на данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ).

Аукционный комитет утвердил стартовую цену на уровне $22/барр. (5247,3 грн/т с НДС), что в два раза ниже текущих мировых цен на нефть сорта Urals ($43/барр.).

На торги выставлено 126,13 тыс. тонн сырья. Учитывая этот объем и разницу между мировыми ценами и ценой аукциона, "Укрнафта" может потерять, а "Приват" как единственный покупатель этой нефти — заработать 520,4 млн гривен.

Напомним, на предыдущем аукционе 17 июня "Укрнафта" продала 261 тыс. тонн по $18/барр. при мировых ценах на Urals — $41/барр. Тогда на этом аукционе полугосударственная компания подарила "Привату" 1,3 млрд грн или 48 млн долларов.

По имеющимся данным, как в середине июня, так и сейчас, обойти привязку к европейским котировкам Urals удалось благодаря таможенному оформлению группой "Приват" за 15 дней до подачи "Укрнафтой" заявки на проведение аукциона свыше 50 000 тонн импортной нефти, которая была закуплена весной 2020 года и положена на таможенный лицензионный склад.

Из-за этого расчет цены на июльскую нефть был осуществлен на основании таможенной стоимости партий, поступивших в Украину в мае.

Ранее EnKorr сообщал, что всего с начала 2020 года "Укрнафта" продала 1,124 млн тонн нефти (при годовой добыче 1,5 млн тонн).

Средневзвешенная цена реализации нефти "Укрнафтой" в 2020 г. составила $25,2/барр., в то время как средняя цена нефти Urals в январе-мае 2020 г. составила $39,2/барр. — то есть на 55% дороже.

Напомним, после того как правительство в 2015 г. отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно саботирует аукционы "Укрнафты", если его не устраивает стартовая цена. Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялся изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

"Приват" имеет возможность выбора более приемлемой для себя цены на аукционах "Укрнафты" из-за того, что условия отгрузки на практике исключают участие любой другой компании, кроме него.

Справка

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд гривен.