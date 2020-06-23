"Укрнефть" опровергает обвинение в продаже нефти Коломойскому по заниженной цене

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти бизнесмену Игорю Коломойскому по заниженной цене, поскольку компания не имеет отношения к формированию стартовых цен на аукционах.

Об этом говорится в сообщении "Укрнефти", передают Українські Новини.

"Укрнефть" отмечает, что реализация нефти и конденсата собственной добычи происходит исключительно в соответствии с Законом Украины "О нефти и газе" и постановления Кабмина №570 "Об организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа". "Укрнефть" не имеет отношения к формированию стартовых цен и определения времени проведения аукционов, этим занимается государственный аукционный комитет", - говорится в нем.

В свою очередь "Укрнефть" прилагает все усилия для бесперебойной реализации нефти и конденсата собственной добычи в условиях установленных государством ограничений.

В компании подчеркнули, что в соответствии с установленными законодательством ограничений, "Укрнефть" обязана ежемесячно продавать нефть и конденсат собственной добычи на биржевых аукционах, при этом, компания не имеет отношения к формированию стартовых цен.

"Вместо этого стартовые цены определяет исключительно государственный аукционный комитет, состоящий из представителей Минэнерго и, до недавнего времени, Минэкономразвития. Аукционный комитет также определяет даты проведения аукционов. Дата проведения аукциона 17 июня была заранее установлена годовому графику на 2020 год, утвержденным аукционным комитетом", - подчеркнули в компании.

В "Укрнефти" отметили, что в соответствии с установленными правительством правилами, стартовые цены определяются аукционным комитетом на основании таможенной стоимости нефти сорта "Юралс" или "Айзери", поступившей на таможенную территорию Украины в объеме не менее 50 тыс. тонн за 15 дней до даты регистрации заявок на проведение аукциона.

При этом, в случае непоступления импортной нефти, стартовые цены формируются на базе стоимости нефти сорта "Юралс" в Европе (котировки UralsMediterranean и UralsRotterdam) за 15 дней до даты регистрации заявок на проведение аукциона.

"Укрнефть" в очередной раз подчеркивает, что она является единственной компанией в Украине, которая в силу особенностей государственного регулирования лишена возможности самостоятельно устанавливать цены на нефть и конденсат собственной добычи. Компания неоднократно указывала правительству на несовершенство государственных биржевых аукционов и действующего подхода к ценообразованию, поскольку это ограничивает круг покупателей и возможности "Укрнефти" реализовывать собственную продукцию", - подытожили в компании.

Как сообщали Українські Новини, c начала года транзит нефти через Украину увеличился на 10%.

Также оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" начала транзит нефти в Беларусь.