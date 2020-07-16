В Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса. Среди них 36 детей

15 июля были госпитализированы 226 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 226 человек", - сказал он.

Среди 848 человек, у которых 15 июля была подтверждена коронавирусная инфекция, 36 детей и 51 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 4 003 ребенка и 7 591 медработник.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 14 884 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 449 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 16 июля в больницах находится 3 755 пациентов, 79 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии находился 41 571 пациент.

Среди выздоровевших 5 270 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 14 июля были госпитализированы 224 больных коронавирусной инфекцией.

Также в трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19