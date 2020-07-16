подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 10:10 186
Медицина 2020-07-16T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса. Среди них 36 детей

В Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса. Среди них 36 детей

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, коронавирус у детей, заражение коронавирусом, Коронавирус у медиков
Больница. Фото:pixabay
Больница. Фото:pixabay

15 июля были госпитализированы 226 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 226 человек", - сказал он.

Среди 848 человек, у которых 15 июля была подтверждена коронавирусная инфекция, 36 детей и 51 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 4 003 ребенка и 7 591 медработник.

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 14 884 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 449 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 16 июля в больницах находится 3 755 пациентов, 79 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии находился 41 571 пациент.

Среди выздоровевших 5 270 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 14 июля были госпитализированы 224 больных коронавирусной инфекцией.

Также в трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19

Больше новостей о: Госпитализация Коронавирус коронавирус в Украине Распространение коронавируса коронавирус у детей заражение коронавирусом Коронавирус у медиков

Вчера госпитализировали больше 200 больных коронав...
Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за ...
Заболеваемость и смертность от коронавируса продол...
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронав...
Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд
"Укрзализныця" начала продавать билеты на все места в поездах из Киева и обратно
Новости
Доллар после падения резко подскочил вместе с евро. Курс валют на 16 июля 10:50
С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины 10:50
Бужанский ответил Вятровичу: в дивизию "СС Галичина" набирали добровольцев, а не силой 10:39
Суд арестовал часть имущества кировоградского экс-губернатора Балоня 10:33
В Киеве после антирекорда снизилось количество новых случаев коронавируса 10:32 Инфографика
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Болгария разрешила въезд украинцам без теста на коронавирус и 14-дневного карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok