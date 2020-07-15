За сутки в Киевской области никто не умер от COVID-19, а количество новых случаев возросло

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 14 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 38 человек до 3 128.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 15 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждены 3 128 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 264 детей и у 530 медицинских работников... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 58 больных с подтвержденным COVID-19", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 38 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 5 детей.

Из заболевших за минувшие сутки 8 человек госпитализированы, а остальные 30 находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки выздоровели 129 человек, в том числе 11 детей.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 527 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 19 сообщений.

Установлено медицинское наблюдение за 11 380 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 22 человека до 3 090, количество умерших не изменилось.

Тем временем, по состоянию на 15 июля 6 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня.