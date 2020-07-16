Финотчеты партий появятся в открытом доступе в специальном Реестре, – НАПК

После старта проверки образа жизни чиновников их декларациям Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) запустило в тестовом режиме Единый государственный реестр отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы запускаем в исследовательскую тестовую эксплуатацию Е-реестр отчетов политических партий", - сказал он.

Создание Реестра до 16 июля было предусмотрено законом "О политических партиях".

В тестовом режиме реестр доступен партиям по электронной подписи.

В то же время, поскольку срок подачи отчетности был продлен в связи с карантином, внесенные в Реестр данные пока не будут считаться НАПК юридическим документом, и подавать отчетность партиям необходимо будет, как и прежде, в бумажном виде.

"На первом этапе мы даем доступ только политическим партиям, чтобы доработать его для промышленной эксплуатации. НАПК будет работать над тем, чтобы ввести реестр в промышленную эксплуатацию как можно быстрее и чтобы все данные стали доступными для широкой общественности", - сказал Новиков.

После запуска Реестра в промышленную эксплуатацию отчетность будет подаваться политическими силами исключительно в электронном виде.

НАПК отмечает, что до появления Реестра партии подавали отчеты в бумажной форме и на электронном носителе (флешке или CD-диске), при этом распечатанные отчеты крупнейших партий только за один квартал занимали целые коробки и весили десятки килограммов.

НАПК могло публиковать только отсканированные отчеты политсил и чтобы найти необходимую информацию в этих документах, необходимо было много усилий и времени.

Реестр создан для упрощения процесса предоставления отчетности партиями и обеспечения лучшего доступа граждан к этой информации.

"Ни одной копейки средств налогоплательщиков на Реестр не потрачено. Он создан за счет средств международной помощи", - заверил председатель НАПК.

Его создание профинансировано международными донорами – Агентством США по международному развитию, Департаментом международного развития Великобритании и Министерством иностранных дел Канады.

Сроки полноценного введения Реестра в эксплуатацию НАПК не назвало.

Как сообщали Українськi Новини, из-за карантина был продлен срок подачи электронных деклараций. Также НАПК приостановило госфинансирование "Слуги народа" до конца года.