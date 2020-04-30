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30 апреля 2020, четверг, 18:47 72
Экономика 2020-04-30T18:48:33+03:00
Українські Новини
НАПК приостановило госфинансирование "Слуги народа" до конца года

НАПК приостановило госфинансирование "Слуги народа" до конца года

Валерия Драгомирова
Медики, Коронавирус, НАПК , Слуга народа, Госфинансирование
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило госфинансирование партии "Слуга народа" за 3-й и 4-й кварталы 2020 года на общую сумму 70 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК, передают Українськi Новини.

"30 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на 3-й и 4-й кварталы 2020 года", - говорится в нем.

Отмечается, что финансирование приостановлено в связи с обращением партии 23 апреля о желании перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средства их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19).

При этом общая сумма средств, от которых отказалась партия, составляет более 70 млн гривен.

Согласно сообщению, агентство готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения НАПК расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий".

Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.


Как сообщали Українські Новини, в Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом

Кроме того, в Украине почти две тысячи медиков заболели коронавирусом, 8 подключены к ИВЛ-аппарату. 

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