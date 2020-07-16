КС начал рассмотрение конституционности закона о банках

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Заседание началось в 10:00, передают Українські Новини.

Конституционное представление от 64 депутатов Верховной Рады поступило в суд 11 июня.

Конституционное производство было открыто 8 июля.

Депутаты просят КС признать неконституционными ряд положений закона.

КС решил рассмотреть это производство в форме письменного слушания, то есть без заслушивания депутатов, представителя Рады в КС.

Таким образом, суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения, которое будет обнародовано на сайте КС.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Дубинский и Поляков предлагают отменить "антиколомойский" банковский закон.

Также за "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчука. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещения, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.