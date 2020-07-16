КС начал рассмотрение конституционности закона о банках

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам. Заседание началось в 10:00, передают Українські Новини. Конституционное представление от 64 депутатов Верховной Рады поступило в суд 11 июня. Конституционное производство было открыто 8 июля. Депутаты просят КС признать неконституционными ряд положений закона. КС решил рассмотреть это производство в форме письменного слушания, то есть без заслушивания депутатов, представителя Рады в КС. Таким образом, суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения, которое будет обнародовано на сайте КС. Как сообщали Українськi Новини, депутаты Дубинский и Поляков предлагают отменить "антиколомойский" банковский закон. Также за "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчука. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещения, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.