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16 июля 2020, четверг, 13:15 469
Судебная власть 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
КС начал рассмотрение конституционности закона о банках

КС начал рассмотрение конституционности закона о банках

Анна Рудык
Верховная Рада, Конституционный суд, КС, Закон о банках
Конституционный Суд. Фото: sud.ua
Конституционный Суд. Фото: sud.ua

Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Заседание началось в 10:00, передают Українські Новини.

Конституционное представление от 64 депутатов Верховной Рады поступило в суд 11 июня.

Конституционное производство было открыто 8 июля.

Депутаты просят КС признать неконституционными ряд положений закона.

КС решил рассмотреть это производство в форме письменного слушания, то есть без заслушивания депутатов, представителя Рады в КС.

Таким образом, суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения, которое будет обнародовано на сайте КС.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Дубинский и Поляков предлагают отменить "антиколомойский" банковский закон.

Также за "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчука. Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещения, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.

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