Сегодня в прокат выходит китайская криминальная драма "Озеро диких гусей"

В Украине в четверг, 16 июля выходит в ограниченый прокат криминальная драма "Озеро диких гусей", в то время, как 9 июля прошел показ романтической комедии "Нотр-Дам". Режиссером и автором сценария картины выступил Дяо Инань, мастер фестивального неонуара. Об этом говорится в сообщении Arthouse Traffic.

Главный герой фильма, лидер небольшой банды, занимается кражей мотоциклов. Во время одной из разборок он случайно убивает полицейского и становится целью номер один для полиции и властей. В бегах мужчина встречает проститутку – оба загнаны в тупик и ищут из него выход.

Мировая премьера "Озера диких гусей" состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля: лента вошла в пятерку лучших в традиционном рейтинге от Screen Daily.

"Зловещее ночное сновидение. Визуальный шедевр", – писали о фильме The Guardian.

В Украине фильм был впервые показан в рамках 3-го ежегодного фестиваля "Киевская неделя критики".

Кадр из фильма "Озеро диких гусей" Дяо Инаня

"Озеро диких гусей", режиссер Дяо Инань. Кадр из фильма

Момент из фильма Дяо Инаня "Озеро диких гусей"

Предыдущий фильм Дяо Инаня, драматический триллер "Черный уголь, тонкий лед", был отмечен "Золотым медведем" Берлинского кинофестиваля, а актер Ляо Фань, снявшийся и в "Озере диких гусей", – призом "Серебряный медведь".

"Мои главные герои преодолевают страхи – страх смерти, страх предательства. Они рискуют собственной жизнью, чтобы вернуть себе человеческое достоинство. Этот благородный дух был в классической китайской философии и литературе. Мне он тоже близок, и я хотел бы передать его в фильме", – комментирует задумку режиссер.

Съемки картины проходили в китайском городе Ухань – по сюжету, события фильма разворачиваются именно в этом "городе ста озер".

Кадр из фильма "Озеро диких гусей"

Фильм "Озеро диких гусей" выходит в украинский прокат

Как сообщали Українські Новини, в конце марта состоялась онлайн-премьера комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Также Олег Сенцов получит из госбюджета $1 млн, чтобы снять свой второй фильм.