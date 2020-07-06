В Украине 9 июля покажут романтическую комедию "Нотр-Дам"

После того, как в Киеве состоялся фестиваль французского кино, 9 июля в Украине покажут французскую романтическую комедию "Нотр-Дам". Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Суматошный мир главной героини, парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой – и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви – Париже.

Режиссеркой, сценаристкой и исполнительницей главной роли в фильме выступила француженка Валери Донзелли.

"Париж – мой обретенный родной город, и я хотела выразить свою любовь к нему. Городу живется непросто со времен террористических атак 2015 года, и последние годы мы как будто находимся в постоянном хаосе. Париж даже стал звучать по-другому – сейчас мы часто слышим вой полицейских сирен. Я хотела вернуть красоту города на первый план, но при этом не преуменьшать ежедневную жизнь парижан", – комментирует фильм Валери.

Съемки картины прошли на территории собора до разрушительного пожара, который произошел в апреле 2019 года:

"За время съемок я регулярно посещала Нотр-Дам, я привязалась к нему, я чувствовала все раны, которые нанес зданию огонь. Мы стали последними, кто вел съемку снаружи и внутри собора. И теперь по чистой случайности дискуссия о модернистском и консервативном подходах к реконструкции, которая ведется в фильме, происходит и в жизни".

Фильм Донзелли был показан на международном кинофестивале в Локарно, где претендовал на премию Variety Piazza Grande Award. Украинские зрители впервые увидели картину в рамках ежегодного фестиваля "Вечера французского кино".

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