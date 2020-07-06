подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В Украине 9 июля покажут романтическую комедию "Нотр-Дам"
06 июля 2020, понедельник, 12:31 319
Жизнь 2020-07-06T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине 9 июля покажут романтическую комедию "Нотр-Дам"

В Украине 9 июля покажут романтическую комедию "Нотр-Дам"

Елизавета Кесельман
Кино, Фильм, Комедия, Премьера фильма, Комедия

После того, как в Киеве состоялся фестиваль французского кино, 9 июля в Украине покажут французскую романтическую комедию "Нотр-Дам". Об этом сообщает Артхаус Трафик. 

Суматошный мир главной героини, парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой – и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви – Париже.

Режиссеркой, сценаристкой и исполнительницей главной роли в фильме выступила француженка Валери Донзелли.

"Париж – мой обретенный родной город, и я хотела выразить свою любовь к нему. Городу живется непросто со времен террористических атак 2015 года, и последние годы мы как будто находимся в постоянном хаосе. Париж даже стал звучать по-другому – сейчас мы часто слышим вой полицейских сирен. Я хотела вернуть красоту города на первый план, но при этом не преуменьшать ежедневную жизнь парижан", – комментирует фильм Валери.

 

Съемки картины прошли на территории собора до разрушительного пожара, который произошел в апреле 2019 года:

"За время съемок я регулярно посещала Нотр-Дам, я привязалась к нему, я чувствовала все раны, которые нанес зданию огонь. Мы стали последними, кто вел съемку снаружи и внутри собора. И теперь по чистой случайности дискуссия о модернистском и консервативном подходах к реконструкции, которая ведется в фильме, происходит и в жизни".

Фильм Донзелли был показан на международном кинофестивале в Локарно, где претендовал на премию Variety Piazza Grande Award. Украинские зрители впервые увидели картину в рамках ежегодного фестиваля "Вечера французского кино".

Как сообщали Українські Новини, в конце марта состоялась онлайн-премьера комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Больше новостей о: Кино Фильм Комедия Премьера фильма Комедия "Нотр-Дам"

Что посмотреть в июле: в прокат выйдет 18 премьер ...
Уже сегодня можно пойти в кино: какие кинотеатры о...
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском ...
В украинский прокат со 2 июля выходит испанская ко...
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста 13:19
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения 13:11
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки 13:05
Эксперты назвали топ-3 полезных продукта для здоровых и крепких зубов 13:00
Авторы законопроекта о медиа утверждают, что он не повлечет бюджетных расходов, хотя это не так 12:59 Документ
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
больше новостей
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok