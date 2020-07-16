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16 июля 2020, четверг, 12:45 263
Верховная Рада и партии 2020-07-16T12:45:48+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" хочет сегодня объявить кандидата в мэры Киева. На заседание может прийти Зеленский

"Слуга народа" хочет сегодня объявить кандидата в мэры Киева. На заседание может прийти Зеленский

Анна Рудык
Выборы, Выборы мэра, Слуга народа, Выборы мэра Киева
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Фракция в Верховной Раде "Слуга народа" намерена провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева и объявить кандидата в четверг, 16 июля.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сказала журналистам, передают Українськi Новини.

"Да, действительно сегодня будет заседание фракции вечером и действительно будут выносить вопрос праймериз… вероятно, что именно сегодня появиться уже согласованный кандидат", - сказал она.

Кравчук отметила, что праймериз пройдут в формате представления программ и ответов на вопросы, а на заседании может присутствовать Президент Владимир Зеленский.

Она сообщила, что ранее собраний фракции по праймериз не происходило.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным соцопроса, киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра.

Тем временем Виталий Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар".

Также партия "Европейская солидарность" планиурет объявить кандидата в мэры Киева в августе.

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