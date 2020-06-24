Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. По данным июньского опроса ВОО "Передовые правовые инициативы" так считает 33,01% киевлян. На втором месте по президентской поддержки на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко - 22,55%.

Июньский опрос ВОО "Передовые правовые инициативы" демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко – 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Н Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

Результаты данных социологии показывают, что на третьем месте Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" - 8,05%, на четвертом - самовыдвиженец Андрей Пальчевский - 6,53%, замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Нестор Виталий, кандидат от ВО "Батькивщина" - 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от "Слуги народа" будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Ранее председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров. "Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом – без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры – и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии", – отметил он.