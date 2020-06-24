подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос
24 июня 2020, среда, 11:44 1401
Политика 2020-06-24T11:44:12+03:00
Українські Новини
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос

Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос

Елизавета Кесельман
Выборы, Кличко, Местные выборы, Зеленский, Выборы мэра Киева
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. По данным июньского опроса ВОО "Передовые правовые инициативы" так считает 33,01% киевлян. На втором месте по президентской поддержки на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко - 22,55%.

Июньский опрос ВОО "Передовые правовые инициативы" демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений - за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко – 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Н Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

Результаты данных социологии показывают, что на третьем месте Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" - 8,05%, на четвертом - самовыдвиженец Андрей Пальчевский - 6,53%, замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Нестор Виталий, кандидат от ВО "Батькивщина" - 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от "Слуги народа" будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Ранее председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров. "Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом – без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры – и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии", – отметил он.

Больше новостей о: Выборы Кличко Местные выборы Зеленский Выборы мэра Киева

Заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась, а смертность начала падать. Данные на 24 июня
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 940 инфицированных за сутки
Новости
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Международный экспресс перевозчик "МДК Экспресс" сообщил, что его работа парализована незаконными действиями Слобожанской таможни 11:41
Если бы Украина в 2008 году получила перспективу членства в НАТО, то Россия бы не решилась на военную агрессию , – Болтон 11:31
Верховная Рада должна ввести ответственность за несоблюдение гарантий адвокатской деятельности из-за нарушения со стороны Порошенко, - САУ 11:22
Паводок на Закарпатье. Фото: facebook.com/MVS
Наводнения в Карпатах: какие регионы пострадали больше всего и куда не стоит ехать 11:13
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого 11:48
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
больше новостей
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
больше новостей
Украина на карантине 105-й день. Какие действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok