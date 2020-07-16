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16 июля 2020, четверг, 11:54 1320
Европа 2020-07-16T11:56:27+03:00
Українські Новини
Россия в Керчи начинает строить вертолетоносец

Россия в Керчи начинает строить вертолетоносец

Елена Новикова
Россия, Мистраль, Залив, вертолетоносец, Десантный корабль
Универсальный десантный корабль типа
Универсальный десантный корабль типа "Мистраль". Фото: wikipedia.org

Россия закладывает вертолетоносцы типа "Мистраль" на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, в то время, как Путин пожаловался Меркель на контрпродуктивность Украины. Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложат в четверг, 26 июля. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Церемония состоится на керченском заводе "Залив", - сказал собеседник агентству.

Корабли будут аналогами "Мистралей", которые отказалась продавать России Франция после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Известно, что головной корабль серии будет носить имя "Севастополь". Однако их тактико-технические характеристики пока не уточняются, это планируется сделать после церемонии.

Отмечается, что по данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На нем смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.

Помимо боевых вертолетов, корабли получат и серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Это могут быть зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-М" и 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей "Севастополь" и "Владивосток" началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против России контракт расторгли. В итоге корабли продали Египту, где они вошли в боевой состав национальных ВМС.

Как сообщали Українські Новини, в феврале-марте 2014 года, после победы Евромайдана в Киеве и бегства Президента Виктора Януковича, Россия аннексировала Крым, что не было признано мировым сообществом.

С апреля начались военные действия в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с массовым участием российских добровольцев и кадровых военных.

Ранее Путин заявил, что плохие отношения России и Украины не связаны с аннексией Крыма.

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