Росія на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі закладає вертольотоносці типу "Містраль" в той час, як Путін поскаржився Меркель на контрпродуктивності України. Очікується, що два універсальних десантних кораблі проєкту 23900 закладуть у четвер, 26 липня. Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на джерело в суднобудівній галузі.

"Церемонія відбудеться на керченському заводі "Затока", - сказав співрозмовник агентства.

Кораблі будуть аналогами "Містралів", які відмовилася продавати Росії Франція після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Відомо, що головний корабель серії буде носити ім'я "Севастополь". Однак їх тактико-технічні характеристики поки не уточнюються, це планується зробити після церемонії.

Відзначається, що за даними з відкритих джерел, водотоннажність вертольотоносця проєкту 23900 складе 25 тисяч тонн. Можлива вартість корабля — більше 40 мільярдів рублів. Головний корабель серії зійде зі стапелів не пізніше 2027 року. На ньому зможуть базуватися вертольоти Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Крім бойових вертольотів, кораблі отримають і серйозне штатне озброєння для забезпечення власної безпеки. Це можуть бути зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРПК) "Панцир-М" і 100-міліметрова артилерійська установка А-190.

Контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" вартістю 1,2 мільярда євро спочатку був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році. Будівництво кораблів "Севастополь" і "Владивосток" почалося в 2012 і 2013 роках. Однак через події в Україні в 2014 році і введення санкцій проти Росії контракт розірвали. В результаті кораблі продали до Єгипту, де вони увійшли до бойового складу національних ВМС.

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