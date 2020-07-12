Путин заявил, что плохие отношения России и Украины не связаны с аннексией Крыма

В то время, как в российском Хабаровске уже три дня идут антипутинские протесты, президент России Владимир Путин заявил, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1", передает агентство ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что "эта пена (плохие отношения двух стран - ред.) рано или поздно схлынет".

Как сообщали Українськi Новини, в феврале-марте 2014 года, после победы Евромайдана в Киеве и бегства Президента Виктора Януковича, Россия аннексировала Крым, что не было признано мировым сообществом.

С апреля начались военные действия в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с массовым участием российских добровольцев и кадровых военных.

Тем временем, Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме.