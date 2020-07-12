подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июля 2020, воскресенье, 16:26 442
Внешняя политика 2020-07-12T16:30:01+03:00
Українські Новини
Путин заявил, что плохие отношения России и Украины не связаны с аннексией Крыма

Путин заявил, что плохие отношения России и Украины не связаны с аннексией Крыма

Надежда Комендантова
Аннексия Крыма, Россия, Украина-Россия, президент России, Владимир Путин
Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В то время, как в российском Хабаровске уже три дня идут антипутинские протесты, президент России Владимир Путин заявил, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1", передает агентство ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что "эта пена (плохие отношения двух стран - ред.) рано или поздно схлынет".

Как сообщали Українськi Новини, в феврале-марте 2014 года, после победы Евромайдана в Киеве и бегства Президента Виктора Януковича, Россия аннексировала Крым, что не было признано мировым сообществом.

С апреля начались военные действия в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами с массовым участием российских добровольцев и кадровых военных.

Тем временем, Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Россия Украина-Россия президент России Владимир Путин

Фейк и месть Кремля. У Порошенко отреагировали на ...
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу...
Байден просил Порошенко не проводить диверсии в Ро...
В российском Хабаровске уже три дня идут антипутин...
В Украине за сутки снизилось количество заболевших COVID-19: смертность упала больше, чем на 50%
Сегодня в Украине 123-й день карантина: что можно и нельзя делать
Новости
Путин заявил, что плохие отношения России и Украины не связаны с аннексией Крыма 16:26
За сутки на Киевщине никто не умер от коронавируса, а количество новых случаев снизилось 15:54
Знаменитая Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой из-за коронавируса 15:24
Более полутысячи посетителей без масок: под Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб 14:55 Инфографика
Зеленский помиловал десять человек за полгода 14:24
больше новостей
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты" 23:45
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
Стриптиз. Фото: Pixabay
В Киеве закрыли стриптиз-клуб - стрептизерши танцевали без масок 12:40
больше новостей
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok