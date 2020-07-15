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15 июля 2020, среда, 21:09 41
Внешняя политика 2020-07-15T21:15:01+03:00
Українські Новини
Путин пожаловался Меркель на контрпродуктивность Украины

Путин пожаловался Меркель на контрпродуктивность Украины

Елизавета Кесельман
Украина, Ангела Меркель, Россия, Германия, Донбасс, ОРДЛО, ТКГ, Владимир Путин
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ntv.ru
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ntv.ru

Президент России Владимир Путин, который считает, что отношения Украины и России никак не связаны с аннексией Крыма, обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента России, передают Українськi Новини.

"Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей. Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс", - сказано в нем.

Согласно сообщению пресс-службы Президента России, обе стороны негативно оценили заявления официальных лиц Украины о необходимости пересмотра "минского комплекса мер".

"Подтверждена безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак считает анекдотичным предложение Украины вести переговоры с назначенными ею в состав своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) представителями Донбасса.

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