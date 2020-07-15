Укрзализниця возобновила половину пассажирских поездов

Этим летом "Укрзализниця" уже объявляла о запуске дополнительных поездов в туристических направлениях и уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Сейчас железными дорогами Украины курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что решение об открытии пассажирского сообщения принимается комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций. После чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныце" для назначения новых поездов.

"Через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - отметил глава УЗ.

Пассажирам на вокзалах и станциях напомнили в пресс-службе о соблюдении противоэпидемических мер, так как от этого зависит восстановление перевозок.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание.

Также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.