подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15 июля 2020, среда, 11:00 104
Общество 2020-07-15T11:30:02+03:00
Українські Новини
Вчера госпитализировали больше 200 больных коронавирусом, среди них 61 ребенок

Вчера госпитализировали больше 200 больных коронавирусом, среди них 61 ребенок

Ольга Фандорина
Минздрав, Госпитализация, Коронавирус, Заболеваемость коронавирусом
Госпитализация. Фото: pixabay
Госпитализация. Фото: pixabay

14 июля были госпитализированы 224 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 224 человека", - сказал он.

Среди 836 человек, у которых 14 июля была подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок и 41 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 3 967 детей и 7 540 медработников.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 14 658 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 444 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 15 июля в больницах находится 3 935 пациентов, 93 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии находились 40 949 пациентов.

Среди выздоровевших 5 186 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля начался 126-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также ученые заявляют, что использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат.

Больше новостей о: Минздрав Госпитализация Коронавирус Заболеваемость коронавирусом

80% украинцев легко переносят коронавирус, их не н...
В Минздраве рассказали, где можно сдать тест на ко...
В Украине количество новых случаев заражения корон...
За сутки в Киеве снизилось количество новых случае...
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено
В Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд
Новости
В Харькове мужчина избил оператора одного канала, а другому повредил машину, - НСЖУ 11:19
Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны 11:18
В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября 11:15
Вчера госпитализировали больше 200 больных коронавирусом, среди них 61 ребенок 11:00
Рубль просел после после небольшого роста. Курс российской нацвалюты на среду 10:46
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений 11:45 Дополнено
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Во Львове разрешили открыться детсадам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok