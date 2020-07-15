Вчера госпитализировали больше 200 больных коронавирусом, среди них 61 ребенок

14 июля были госпитализированы 224 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 224 человека", - сказал он.

Среди 836 человек, у которых 14 июля была подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок и 41 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 3 967 детей и 7 540 медработников.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 14 658 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 444 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 15 июля в больницах находится 3 935 пациентов, 93 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии находились 40 949 пациентов.

Среди выздоровевших 5 186 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля начался 126-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также ученые заявляют, что использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат.