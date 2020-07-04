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  • В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19
04 июля 2020, суббота, 11:38 463
Медицина 2020-07-04T12:30:08+03:00
Українські Новини
В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19

В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны из-за существенного роста заболевших COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Больницы Киева, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, больницы второй волны
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

Министерство здравоохранения начало подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях из-за существенного роста заболевших коронавирусной инфекцией, которую в Украине зафиксировали у 47 677 человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга, передают Українськi Новини.

"По тех регионах, где есть большая заполняемость, таких как Закарпатская или Волынская, а также Ровенская область, мы уже начали развертывание больниц второй волны или подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных, с ростом количества госпитализаций", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, почему в Киеве и Львове больные COVID-19 лежат даже в коридорах, министр сообщил, что в Киеве и Львовской области заполненность коек составляет 41-44%.

Он указал, что в Киеве больницы первой волны рассчитаны на почти 750 больных, во Львоской области - на 1,5 тыс. больных.

"Это вопрос к местной власти, которая является владельцем лечебных учреждений, по маршрутизации этих пациентов в другие больницы, которые определены для лечения больных коронавирусной болезнью", - сказал Степанов.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу, 4 июля, в мире зарегистрировано 11 074 878 случаев заражения коронавирусом, 5 863 847 из них выздоровели, 525 121 - умерли.

Также в Украине начался 115-й день карантина, который ввели 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

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