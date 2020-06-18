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18 июня 2020, четверг, 13:08 15
Технологии 2020-06-18T13:30:31+03:00
Українські Новини
В Twitter теперь можно публиковать голосовые твиты

В Twitter теперь можно публиковать голосовые твиты

Елизавета Кесельман
Twitter, Социальные сети, Голосовые сообщения, Платформа онлайн
Twitter на iPhone. Фото: pixabay
Twitter на iPhone. Фото: pixabay

В то время, как Viber запустил функцию неограниченных групповых видеозвонков, в  социальной сети Twitter появилась новая функция публикации голосвых сообщений. Об этом в своем официальном аккаунте сообщает Twitter.

Отмечается, что длительность голосового твита не более 140 секунд. Поскольку функция все еще находится в процессе доработки, на первое время она будет доступна ограниченному количеству людей, а именно некоторым пользователям, у которых устройства на базе операционной системы iOS.

Если сообщение окажется длиннее, чем на 140 секунд - оно автоматически разделится на несколько записей.

"С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным", - говорится в сообщении.

Чтобы записать голосовое сообщение - нужно нажать на иконку, которая изображает звуковые волны. 

Компания обещает, что через несколько недель функция станет доступной для всех владельцев смартфонов с iOS. Однако, в Twitter не сообщили пока, когда возможностью записывать голосовые твиты смогут воспользоваться.

Как сообщали Українські Новини, тем временем WhatsApp запустил собственный сервис онлайн-оплаты WhatsApp Pay. 

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