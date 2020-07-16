Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за границу этим летом

В то время, как у украинцев есть возможность провести отпуск в 25 странах, кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что опасность лучше не ездить за границе и перетерпеть этот период дома, ведь риск заразиться коронавирусом есть. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Так, эпидемиолог считает, что точно не стоит ехать молодежи, которая будет проводить время в ночных клубах или в других закрытых помещениях.

"Потому что молодежь потом вернется домой, возможно, с бессимптомным течением Covid -19, приедет в гости к своим родителям, бабушке или дедушке и инфицирует их. Поэтому всегда надо оценивать риски и понимать: ехать или нет. Перед тем, как куда-то лететь, стоит узнать: какая у другой стране ситуация, нет ли там вспышек. Надо также обращать внимание, является качественная приточно-вытяжная система вентиляции в гостиницах", - сказал эпидемиолог.

Также Андрей Александрин считает, что многие люди уже не верят в существование Covid-19.

"Советую таким людям поехать в инфекционную больницу и посмотреть на тяжелых больных и спросить у врачей, как часто такие пациенты умирают", - отметил врач.

Как сообщали Українські Новини, в Украине смертность и заболеваемость от коронавируса продолжают расти.

Также в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.