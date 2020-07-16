подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 09:40 1529
Общество 2020-07-16T09:43:37+03:00
Українські Новини
Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за границу этим летом

Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за границу этим летом

Елена Новикова
Отпуск, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, Летний отпуск, Отпуск за границей
Пандемия коронавируса. Фото. Pixabay
Пандемия коронавируса. Фото. Pixabay

В то время, как у украинцев есть возможность провести отпуск в 25 странах, кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что опасность лучше не ездить за границе и перетерпеть этот период дома, ведь риск заразиться коронавирусом есть. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Так, эпидемиолог считает, что точно не стоит ехать молодежи, которая будет проводить время в ночных клубах или в других закрытых помещениях.

"Потому что молодежь потом вернется домой, возможно, с бессимптомным течением Covid -19, приедет в гости к своим родителям, бабушке или дедушке и инфицирует их. Поэтому всегда надо оценивать риски и понимать: ехать или нет. Перед тем, как куда-то лететь, стоит узнать: какая у другой стране ситуация, нет ли там вспышек. Надо также обращать внимание, является качественная приточно-вытяжная система вентиляции в гостиницах", - сказал эпидемиолог.

Также Андрей Александрин считает, что многие люди уже не верят в существование Covid-19.

"Советую таким людям поехать в инфекционную больницу и посмотреть на тяжелых больных и спросить у врачей, как часто такие пациенты умирают", - отметил врач.

Как сообщали Українські Новини, в Украине смертность и заболеваемость от коронавируса продолжают расти.

Также в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.

Больше новостей о: Отпуск Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус в мире Пандемия коронавируса Летний отпуск Отпуск за границей

Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд
Болгария разрешила въезд украинцам без теста на коронавирус и 14-дневного карантина
Новости
В Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса. Среди них 36 детей 10:10
В Twitter взломали аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и Apple 10:00
Сегодня Рада рассмотрит назначение главы НБУ 10:00
Густелев и Кличко хотят, чтобы киевляне оплатили почти 1 млрд гривен "карантинных потерь" общественного транспорта, - СМИ 09:47
Эпидемиолог рассказал, стоит ли ехать в отпуск за границу этим летом 09:40
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok