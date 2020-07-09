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09 июля 2020, четверг, 21:42 882
Мир 2020-07-09T23:00:03+03:00
Українські Новини
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса "все еще ускоряется", а большинству стран пока не удалось его контролировать.

Об этом пишет The Guardian.

"В большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. В настоящее время в ВОЗ сообщается о 11,8 + м случаях COVID-19. Более 544 000 жизней потеряны. Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", - сказал он.

Глава ВОЗ сказал, что вспышка разоблачила глобальное и национальное неравенство как в системах здравоохранения, так и в более широких слоях общества, и что ее воздействие имело "неоправданные успехи", ранее достигнутые в борьбе с болезнями.

По мнению Гебреесуса, вирус разрушил системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, но и есть страны, которые сделали успешные меры, хотя имели скромные средства.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения

Также в ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.

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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
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