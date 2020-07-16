Сегодня Рада рассмотрит назначение главы НБУ

После увольнения Смолия, Верховная Рада в четверг рассмотрит проект постановления № 3857 о назначении главы Национального банка.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым в повестке указан законопроект № 3648 в 1-м чтении о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, далее указаны кадровые вопросы.

Во 2-м чтении указан законопроект № 3485 о совершенствовании избирательного законодательства.

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения о сокращении сроков внесения альтернативных проектов указаны законопроекты № 3760 и 3760-1 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, № 3807 относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят законопроекты для включения в повестку и принятия решений № 3640 о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, № 3718 об основах молодежной политики.

Парламентарии также намерены рассмотреть во 2-м чтении законопроект № 2398-д об оборонных закупках, № 2412-д о разведке, № 2414-д о деятельности Службы внешней разведки, № 3355-1 об определении субъектов, на которые распространяется действие антикоррупционного законодательства.

В повестке указаны законопроекты, которые рассмотрят в 1-м чтении, № 3060 о поддержке и повышении международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства, № 3103 и 3103-1 об освобождении от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц, № 2673 о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг, № 3386 о сокращении сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствование порядка рассмотрения дел особого производства.

Рада рассмотрит проекты постановления № 3638 о внесении изменений в приложение к постановлению Верховной Рады Украины "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году", № 3773 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском.

Ранее Рада ввела электронную форму исполнительного документа.