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16 июля 2020, четверг, 09:00 1273
Верховная Рада и партии 2020-07-16T10:00:01+03:00
Українські Новини
Руководитель аппарата Рады Штучный подал в отставку, - депутат

Руководитель аппарата Рады Штучный подал в отставку, - депутат

Анна Рудык
Верховная Рада, Вячеслав Штучный
Вячеслав Штучный. Фото: BESTIN.UA
Вячеслав Штучный. Фото: BESTIN.UA

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении.

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины", - написал он.

Согласно опубликованному фото заявления, Штучный просит рассмотреть вопрос его увольнения с должности руководителя аппарата парламента в связи с решением вопроса о назначении его на другую должность в государственном органе.

Заявление Штучного об отставке. Фото: Телеграм-канал Заявление Штучного об отставке. Фото: Телеграм-канал "Правда Качуры"

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада, у которой вырос рейтинг за время карантина, намерена проводить заседания по пленарным вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 15:00, по пятницам - с 10:00 до 16:00 и установить один перерыв по пленарным дням с 12:00 до 12:30.

Ранее Рада утвердила календарный план 4-й сессии.

Также Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября. За принятие проекта постановления № 3809 проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых 226.

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