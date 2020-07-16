Руководитель аппарата Рады Штучный подал в отставку, - депутат

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении.

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины", - написал он.

Согласно опубликованному фото заявления, Штучный просит рассмотреть вопрос его увольнения с должности руководителя аппарата парламента в связи с решением вопроса о назначении его на другую должность в государственном органе.

Заявление Штучного об отставке. Фото: Телеграм-канал "Правда Качуры"

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада, у которой вырос рейтинг за время карантина, намерена проводить заседания по пленарным вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 15:00, по пятницам - с 10:00 до 16:00 и установить один перерыв по пленарным дням с 12:00 до 12:30.

Ранее Рада утвердила календарный план 4-й сессии.

Также Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября. За принятие проекта постановления № 3809 проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых 226.