Верховная Рада изменит график пленарных заседаний: как теперь будет работать парламент

Верховная Рада, у которой вырос рейтинг за время карантина, намерена проводить заседания по пленарным вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 15:00, по пятницам - с 10:00 до 16:00 и установить один перерыв по пленарным дням с 12:00 до 12:30.

За принятие законопроекта № 3608 за основу проголосовали 324 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается внести изменения в Регламент Рады и предусмотреть проведение во вторник, среду и четверг на пленарной неделе заседаний с 10:00 до 15:00 (в пятницу с 10:00 до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30 на 30 минут.

Также предусмотрено, что понедельник и время, после завершения пленарных заседаний будет отведено для самостоятельной работы депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - для проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций (групп).

При этом решение о продлении пленарного заседания после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут может быть принято только до перерыва с 12:00 до 12:30.

По пленарным пятницам время после часа вопросов к правительству до 14:00 будет использоваться для законопроектной работы, а с 14:00 до 16:00 - для объявлений запросов, принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы, а также для выступлений депутатов.

Как сообщали Українськi Новини, Рада утвердила календарный план 4-й сессии.

Также Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы.