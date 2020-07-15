С начала 2020 года двое украинцев умерли от ботулизма, еще 40 заболели

С начала текущего года ботулизмом заболели 40 человек, 2 человека умерли.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"С начала года и по состоянию на 15 июля в Украине зафиксировано 40 случаев ботулизма, из них 2 детей 9 и 13 лет. 2 человека умерли", — сказано в нем.

Отмечается, что лучший способ избежать ботулизма - воздерживаться от приема пищи, о качестве которой потребителю неизвестно.

Также Центр общественного здоровья призывает украинцев не употреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса без надлежащей термообработки.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом в Запорожье.

Тогда же в Харькове был зарегистрирован завозной случай малярии. Студент, которому 20 лет, приехал в Украину 3 сентября 2019 года.

В эпидсезоне 2019-2020 годов заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 9,3% до 4,9 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2018-2019 годов.