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15 липня 2020, середа, 22:05 7
Медицина 2020-07-15T23:00:02+03:00
Українські Новини
З початку 2020 року двоє українців померли від ботулізму, ще 40 захворіли

З початку 2020 року двоє українців померли від ботулізму, ще 40 захворіли

Кира Молчанова
Ботулізм, Отруєння, смертність від ботулізму
Хвороба. Фото: pixabay
Хвороба. Фото: pixabay

З початку  поточного 2020 року на ботулізм в Україні захворіли 40 людей, з яких дві людини померли.

Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них 2 дітей 9 і 13 років. 2 людини померли", — сказано в ньому.

Наголошується, що найкращий спосіб уникнути ботулізму - утримуватися від прийому їжі, про якість якої споживачеві невідомо.

Також Центр громадського здоров'я закликає українців не вживати в'ялену, солону і консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса без належної термообробки.

Раінше Українські Новини повідомляли про перші симптоми ботулізму - харчового отруєння. Найчастіше він потрапляє в організм з в'яленою, копченою рибою або домашніми консервами. Водночас не можна дізнатися чи заражені ботулотоксинами продукти, адже ця отрута не змінює смак і вигляд їжі.

Крім того, про те, як вберегтися від ботулізму розповідала Уляна Супрун, зазначивши, що ботулізм - це харчове отруєння, обумовлене споживанням продуктів, в яких накопичився ботулотоксин, який є однією з найсильніших у природі отрут. Смертельна доза ботулотоксину для людини становить лише 0,3 мкг.

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