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15 июля 2020, среда, 21:30 298
Мир 2020-07-15T22:00:11+03:00
Українські Новини
Израиль может вернуть жесткий карантин в течение нескольких дней

Израиль может вернуть жесткий карантин в течение нескольких дней

Елизавета Кесельман
Израиль, Карантин, Коронавирус в Израиле, Возвращение карантина
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

Власти Израиля намерены в ближайшие дни вернуть усиленный карантин в то время, как это уже сделал Италия и некоторые другие страны. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. 

Как передают местные СМИ, в стране наблюдаются новые вспышки коронавируса. Министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил жителей страны о возможном возвращении полного или частичного карантина. 

По мнению министра обороны Израиля, коронавирус может нести угрозу для страны еще "полтора года или даже больше".

Министр здравоохранения Израиля Юли Эдельштейн заявил, что уже в ближайшие 3-4 дня страна может вернуться к жесткому карантину, если распространение коронавируса не остановится.

"Если с нами случится медицинское чудо и мы увидим смену тенденции, то, возможно, нам не придется вводить жесткий карантин", - подчеркнул Эдельштейн.

Как сообщали Українські Новини, ранее Израиль повторно закрыл ночные бары, спортзалы, и бары. 

Кроме того, Израиль продлил запрет на въезд до 2 августа, а израильская авиакомпания отменила все рейсы из Киева. 

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