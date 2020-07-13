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13 июля 2020, понедельник, 23:51 162
Президент 2020-07-14T00:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами

В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами

Надежда Комендантова
Пожизненное заключение, Вождение в нетрезвом состоянии, смертельное ДТП, Пьяное вождение, Владимир Зеленский, дтп в нетрезвом состоянии
Вождение в пьяном виде. Фото: pexels
Вождение в пьяном виде. Фото: pexels

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии,  выступил за пожизненное заключение для водителей, которые в состоянии опьянения создают аварийную ситуацию на дороге, влекущую гибель человека. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передают Українськi Новини.

"Если вождение в пьяном состоянии повлекло гибель — срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я — за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской… И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", — заявил президент.

Зеленский также обратился к премьер-министру, чтобы в течение недели правительство подготовило предложения по повышению безопасности дорожного движения.

"И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За этим будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это человек, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки", — отметил он.

Как сообщали  Українськi Новини, после резонансного ДТП Рада планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде.

Пока же виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении, ему "светит" до 10 лет тюрьмы. 

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