Комфортная погода: синоптик дала прогноз на четверг

В то время, как в Карпатах снова ожидаются проливные дожди, а днем ранее объявили штормовое предупреждение, в четверг в Украине ожидается более приятная погода – не будет аномально жарко, холодно и почти без дождей.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в Украине температура воздуха будет приятной – в течение дня ожидается 22-27 градусов, а вот в Карпатах местами всего 8-14 градусов.

"Дожди и грозы более вероятны завтра в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области. На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления обусловит сухую, преимущественно солнечную, погоду. Ветер предполагается западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым", – написала Диденко.

В Киеве также ожидается комфортная погода. В столице в четверг около 25 градусов, без осадков, разве что во второй половине дня, ближе к вечеру, могут набежать облака и местами возможен небольшой дождь.

Как сообщали Українськi Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Тем временем, синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары.