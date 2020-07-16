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16 июля 2020, четверг, 05:50 6 Карта
Жизнь 2020-07-16T06:00:02+03:00
Українські Новини
Комфортная погода: синоптик дала прогноз на четверг

Комфортная погода: синоптик дала прогноз на четверг

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как в Карпатах снова ожидаются проливные дожди, а днем ранее объявили штормовое предупреждение, в четверг в Украине ожидается более приятная погода – не будет аномально жарко, холодно и почти без дождей.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в Украине температура воздуха будет приятной – в течение дня ожидается 22-27 градусов, а вот в Карпатах местами всего 8-14 градусов.

"Дожди и грозы более вероятны завтра в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области. На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления обусловит сухую, преимущественно солнечную, погоду. Ветер предполагается западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым", – написала Диденко.

В Киеве также ожидается комфортная погода. В столице в четверг около 25 градусов, без осадков, разве что во второй половине дня, ближе к вечеру, могут набежать облака и местами возможен небольшой дождь.

Как сообщали Українськi Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем, синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары.

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