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15 июля 2020, среда, 18:33 63
Европа 2020-07-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
Парижский Disneyland возобновил свою работу с ограничениями

Парижский Disneyland возобновил свою работу с ограничениями

Елизавета Кесельман
Франция, Париж, Disneyland, Возобновление работы, Открытие парка
Парк Disneyland в Париже. Фото: pixabay
Парк Disneyland в Париже. Фото: pixabay

Во Франции, помимо Эйфелевой башни, в среду, 15 июля, снова начал работать парижский парк развлечений Disneyland. Об этом сообщает France24.

Как отмечается, знаменитый на весь мир парк был закрыт 133 дня. Для его посещения, отныне, гостям необходимо регистрироваться заранее. 

"Через 133 дня после закрытия, Disneyland Paris стал последним французским большим парком развлечений, который возобновил свою работу в среду", - говорится в сообщении.

Однако несмотря на открытие, в парке развлечений будут действовать эпидемиологические мероприятия.

Посетители должны будут заранее регистрировать для посещения парка. На данный момент в Disneyland вводится ограничение на количество посетителей ежедневно - 24 тысячи человек вместо 80 тысяч в докарантинный период.

Также гости парка развлечений обязаны будут носить маски, а по всей территории будут установлены антисептики.

Как сообщали Українські Новини, с 6 июля возобновил работу музей Лувр в Париже. 

Кроме того, в аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы.

 

Как сообщали Українські Новини,

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