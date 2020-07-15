С сегодняшнего дня Эйфелева башня полностью открылась для посетителей

Главная визитная карточка французкой столицы открылась еще в конце июня, однако подняться можно было не выше 2-го этажа. Так, со среды, 15 июля, туристы смогут подняться на третий этаж, то есть посетить полностью все этажи.

Посетители обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию, на каждом шагу расположены флаконы с антисептиком.

"С момента возобновления работы 25 июня, мы за первые выходные приняли 5000 посетителей, за вторые - уже 7000, на прошлых выходных - 10 тысяч", - говорит Патрик Бранко Рюиво, генеральный директор управляющей компании.

Как сообщается, чтобы привлечь посетителей, Эйфелева башня до конца лета предлагает скидки на билеты для детей в возрасте от 4 до 11 лет и организует "диджей вечера" для молодежи по четвергам и пятницам.

На последних танцевать нельзя и нужно соблюдать дистанцию, но есть возможность послушать музыку и посмотреть на город с высоты первого этажа. Также планируют серию концертов.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы.

Кроме того, с 6 июля возобновил работу музей Лувр в Париже.