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15 июля 2020, среда, 17:06 50
Европа 2020-07-15T17:15:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Эйфелева башня полностью открылась для посетителей

С сегодняшнего дня Эйфелева башня полностью открылась для посетителей

Елизавета Кесельман
Франция, Париж, Эйфелевая башня, Открытие достопримечательностей
Эйфелева башня. Фото: pixabay
Эйфелева башня. Фото: pixabay

После длительного карантина во Франции полностью открыли для туристов и посетителей Эйфелеву башню. Об этом сообщает агентство paris.fr

Главная визитная карточка французкой столицы открылась еще в конце июня, однако подняться можно было не выше 2-го этажа. Так, со среды, 15 июля, туристы смогут подняться на третий этаж, то есть посетить полностью все этажи. 

Посетители обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию, на каждом шагу расположены флаконы с антисептиком.

"С момента возобновления работы 25 июня, мы за первые выходные приняли 5000 посетителей, за вторые - уже 7000, на прошлых выходных - 10 тысяч", - говорит Патрик Бранко Рюиво, генеральный директор управляющей компании.

Как сообщается, чтобы привлечь посетителей, Эйфелева башня до конца лета предлагает скидки на билеты для детей в возрасте от 4 до 11 лет и организует "диджей вечера" для молодежи по четвергам и пятницам.

На последних танцевать нельзя и нужно соблюдать дистанцию, но есть возможность послушать музыку и посмотреть на город с высоты первого этажа. Также планируют серию концертов.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы.

Кроме того, с 6 июля возобновил работу музей Лувр в Париже. 

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