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17 июня 2020, среда, 14:53 31
Верховная Рада и партии 2020-06-17T14:55:05+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" объявит результаты праймериз в конце июля, — Арахамия

"Слуга народа" объявит результаты праймериз в конце июля, — Арахамия

Валерия Драгомирова
Праймериз, Слуга народа, Давид Арахамия, Выборы мэра Киева
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что партия намерена объявить результаты праймериз в конце июля.

Об этом он сказал журналистам в среду, передают Українськi Новини.

"Социологический праймериз, так называемый, будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. Во всех остальных политических партиях также уже будут известны кандидаты, и будет финальное окончательное решение уже после этого", - сказал председатель фракции.

При этом ранее Арахамия подчеркивал, что выступает за гибридную модель праймериз, когда сначала происходят внутрипартийные праймериз, а затем социологические замеры.

Также депутат отметил, что, по его мнению, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который планировал участвовать во внутрипартийном отборе в кандидаты на пост мэра Киева, в праймериз участвовать не будет.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия допускает выдвижение от "Слуги народа" в кандидаты на пост мэра Киева женщины.


Тем временем Верещук собралась участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры столицы. 

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