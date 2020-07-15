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  • Украина продолжает наслаждаться прохладой посреди июля. Прогноз погоды на четверг
15 июля 2020, среда, 21:00 14
Lifestyle 2020-07-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Украина продолжает наслаждаться прохладой посреди июля. Прогноз погоды на четверг

Украина продолжает наслаждаться прохладой посреди июля. Прогноз погоды на четверг

Кира Молчанова
Погода, Дожди, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, Погода на завтра
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com

16 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

15 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +19...+23 градуса, в Азовском море +23...+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.

Пока же синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Ранее синоптики обещали, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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