Украина продолжает наслаждаться прохладой посреди июля. Прогноз погоды на четверг

16 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

15 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном море +19...+23 градуса, в Азовском море +23...+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, отдел агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра заявляет, что в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.

Пока же синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Ранее синоптики обещали, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.